Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в саратовском Энгельсе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек получили травмы в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса в городе Энгельсе Саратовской области в понедельник. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в экстренных службах региона.

ДТП произошло на улице Студенческая, автобус маршрута №416А врезался в столб. По предварительной информации, госпитализация потребовалась пяти пассажирам маршрутки, сказал собеседник агентства.

Причины аварии устанавливаются.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов сообщил агентству, что двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о начале проверки по факту ДТП.