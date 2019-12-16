Третьяковская галерея анонсировала серию масштабных выставок в 2020 году

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея в 2020 году проведет ряд масштабных выставок, на которых покажет работы художников о русских сказках, вторую часть трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству, а также выставку, на которой соберет 200 работ современных художников Европы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи в понедельник.

С 22 февраля по 11 мая в Новой Третьяковке на Крымском валу пройдет выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", в основе которой "лежит исследование миров, созданных народным воображением в жанре русских сказок, и авторских интерпретаций современных русских художников", отметили в пресс-службе.

В экспозицию будут включены произведения Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и многих других. В состав выставки войдут работы из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного центра современного искусства, Московского музея современного искусства, Музея истории денег (Гознак), Музея Кино, Нижегородского государственного художественного музея, Музея-заповедника "Абрамцево" и частных коллекций.

По информации пресс-службы, в апреле в Третьяковке откроется выставка "Это было навсегда. 1968-1985". Выставка-исследование задумана как вторая часть трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству и включающей в себя выставки о трех исторических периодах - оттепели, застое и перестройке. Но если в "Оттепели" (2017) основное внимание кураторов было уделено стилевым тенденциям и общим идеям эпохи, выставка, посвященная эпохе застоя, предполагает анализ индивидуального и массового сознания на материале художественных произведений.

Также в Новой Третьяковке с 11 ноября 2020 по 21 февраля 2021 года пройдет выставка "Многообразие/Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж". Передвижная выставка организована Фондом искусства и культуры (Бонн) и Государственной Третьяковской галереей. Первой в своих стенах выставку произведений европейских художников примет Третьяковская галерея, после чего экспозиция переедет сначала в Берлин, а затем в Париж (2021).

"Выставка продемонстрирует размах и разнообразие европейской культуры и привлечет внимание к вопросам единства Европы во времена политической нестабильности. Экспозиция включит около 200 работ, которые были созданы европейскими художниками, живущими в разных странах", - отмечают в галерее.

В феврале Третьяковка представит коллекцию Ивана Цветкова, приуроченную к 175-летию собирателя. В его коллекцию входило около 2 тысяч произведений, представляющих преимущественно бытовые жанровые сцены, пейзажи, виды старой Москвы и других городов, автопортреты художников.

С 28 мая по 15 ноября в галерее пройдет выставка "Корифеи русской графики", в экспозицию которой войдут рисунки Васнецова, Врубеля, Николая Ге, Ильи Репина, Валентина Серова и других.

Также в галерее отметили, что в начале июня Третьяковка представит выставку "Современное индийское искусство". Впервые не только в России, но и в мире на одной площадке будут собраны произведения всех самых важных представителей современного художественного процесса: Мриналини Мукерджи, Субодхы Гупты, Амара Канвара, Шилпы Гупты, Аниты Дюбе и Аниша Капура. Всего на выставке будет представлено более 50 имен.