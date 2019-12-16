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"Дочка" РЖД запустила сервис по доставке еды из ресторанов к поезду

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - запустила сервис по доставке еды из ресторанов и кафе к поездам дальнего следования.

"Уже сейчас пассажиры могут заказать к своему вагону пиццу, а скоро им станут доступны и другие блюда из различных сетей питания, существующих в России. Доставку блюд к поездам будут осуществлять собственные курьеры кафе и ресторанов, подключённых к сервису", - говорится в сообщении РЖД.

"Услуга доставки питания сейчас работает в тестовом режиме и доступна для пассажиров поездов, которые отправляются или проходят через Курский вокзал Москвы, а также для пассажиров, которые отправляются с Ленинградского вокзала Москвы. Доставку еды будут осуществлять курьеры предприятий общественного питания, подключённых к сервису", - отмечает компания.

До конца 2019 года услуга доставки еды к вагонам поездов дальнего следования будет доступна для пассажиров поездов, отправляющихся с Белорусского, Казанского, Павелецкого, Ярославского, Рижского, Киевского вокзалов Москвы, а также Московского и Ладожского вокзалов Санкт-Петербурга. Кроме того, заказать еду можно будет при отправлении с Московского вокзала Нижнего Новгорода.

В 2020 году планируется расширить географию услуги на других маршрутах следования поездов ФПК. Перечень кафе и ресторанов будет увеличиваться по мере их подключения к сервису.

Оформить доставку еды к поезду можно при покупке билета на официальном сайте РЖД, а также в личном кабинете в дополнение к ранее купленному билету. В настоящий момент сделать заказ на доставку пассажиры могут не позднее, чем за 48 часов до начала поездки.

РЖД

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