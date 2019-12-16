В Екатеринбурге в стрип-клубе "Огнедышащий осел" задержали лже-подполковника ОБЭП

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Екатеринбурге задержали в стриптиз-клубе "Огнедышащий осел" лженачальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП), сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Он подозревается в том, что, представляясь начальником ОБЭП или ОБОП в звании подполковника, совершал мошеннические действия", - говорится в сообщении Горелых в инстаграме.

Отмечается, что в полицию с заявлением обратился администратор клуба. В нем девушка пояснила, что "некий высокопоставленный представитель МВД вымогает 100 тыс. рублей за прекращение проводимых полицией в отношение нее проверочных мероприятий".

До этого женщина, согласно сообщению Горелых, уже "передавала ему вознаграждение в размере 30 тыс. рублей за оказание содействия в выделении места в детском саду ребенку вне очереди" и "160 тыс. рублей за помощь в получении квартиры с большой скидкой", но мужчина свои обещания не выполнил и деньги не вернул.

"При передаче очередной суммы в ночном заведении (...)задержали его. При личном досмотре полицейские изъяли у него меченые купюры и просроченное удостоверение дружинника ГИБДД, которое он предъявлял девушке при общении под видом подлинного документа МВД", - говорится в пресс-релизе.

По его данным, в отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). До суда 42-летний екатеринбуржец будет находиться под подпиской о невыезде.

"Ранее мужчина неоднократно был судим за грабеж, мошенничество, хулиганство, вымогательство и за преступление против половой неприкосновенности. В последний раз приговорен в 2019 году за кражу к 2 годам условно", - подчеркивается в сообщении.