Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Ухте

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Ухте (Коми) ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого два человека погибли, трое пострадали.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС, открытое горение устранили в 16:50, последствия пожара ликвидировали в 19:05.

Причина инцидента устанавливается.

По информации пресс-службы регионального СКР, по факту пожара организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, в 16:31 в понедельник поступило сообщение о задымлении в пятиэтажном жилом доме №12 по набережной Нефтяников в Ухте. Эвакуировались 30 человек, девятерых спасли газодымозащитники (сотрудники пожарной охраны, обученные и аттестованные на проведение работ по тушению пожаров и ликвидацию последствий аварий в среде, непригодной для дыхания).

Пять человек пострадали, из них двое погибли. Трех человек госпитализировали. Площадь повреждений составила около 50 кв. м.