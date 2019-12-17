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Жители бурятского села отбили у собак тело новорожденного

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Бурятии разыскивают мать новорожденного ребенка, тело которого местные жители отбили у собак в городе Гусиноозерск, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным ведомства, тело погибшего младенца было найдено накануне утром.

"Несколько местных жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись, в пасти у одной из них разглядели ребенка. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы. На месте происшествия было обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола", - говорится в сообщении.

По фату произошедшего проводится доследственная проверка, в рамках которой разыскивают мать ребенка. Также назначена экспертиза, которая установит, живым или мертвым родился мальчик и какова причина его смерти.

Бурятия Гусиноозерск СКР

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