СК проверит учебную эвакуацию детей из школы без одежды на мороз

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Новом Уренгое следователи проверят, почему в ходе противопожарной тренировки в одной из школ детей эвакуировали на улицу без верхней одежды. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Доследственную проверку начали после публикаций в СМИ о том, что 10 декабря в школе "Земля родная" пятиклассников по тревоге вывели на улицу из окна первого этажа, не дав им одеться. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Издание N24.ru сообщило, что некоторые школьники после эвакуации простудились. Многие дети снимали происходящее на телефоны, один из учителей затем пытался их заставить удалить записи, утверждает издание.

В в городском отделе надзорной деятельности и профилактической работы N24.ru объяснили, что в школах проводили тренировку в рамках выездной проверки перед новогодними праздниками в местах массового скопления людей. В школе "Земля родная" в день учебной тревоги работал инспектор по пожарной безопасности. Он подходил к каждому из учителей и задавал вопросы, как они должны действовать в конкретной ситуации с учетом расположения конкретного кабинета.

Ответы учителя технологии, который вывел детей через окно первого этажа во двор, чиновники назвали грамотными: "В случае настоящего пожара детей бы действительно пришлось эвакуировать через окно и выводить на улицу. После этого инспектор в сопровождении уполномоченного представителя школы дал учителю установку оставаться на месте и пошел дальше. Но педагог, видимо, решил применить теорию на практике и вывел учеников на холод".