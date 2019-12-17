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Дальний бомбардировщик Ту-22М3 сел на грунт под Астраханью

"Яндекс" поможет Русскому географическому обществу сделать тесты для школьников

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" поможет эксперта Русского географического общества разработать мультимедийные тесты на знание географии для младшей и средней школы, а РГО передаст геосервисам "Яндекса" данные, полученные в экспедициях в том числе в труднодоступные места.

Направления сотрудничества президент РГО Сергей Шойгу обсудил на встрече в штаб-квартире РГО в Москве с директором группы компаний "Яндекса" Тиграном Худавердяном и директором стратегических направлений группы Алексеем Федотовым.

По словам министра, они договорились о совместных географических и этнографических проектах и о новых экспедициях.

РГО Сергей Шойгу Яндекс Тигран Худавердян

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