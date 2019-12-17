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"Яндекс" представил большое поисковое обновление с нейросетями

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" представил большое поисковое обновление под названием "Вега", сообщается в пресс-релизе компании.

Все улучшения в "Веге" относятся к четырем ключевым направлениям, отмечают в "Яндексе". Первое из них - это повышение качества поиска. "Яндекс" научился составлять поисковую базу с помощью нейросетей — они распределяют документы из базы поисковика по "смысловым кластерам". Такой подход дает выигрыш во времени и вычислительных ресурсах. За счет высвобождения ресурсов поисковую базу удалось увеличить вдвое. Теперь поиск находит даже страницы, которые могут потребоваться людям 1–2 раза в год, отмечают в компании.

Кроме того, при поиске в "Яндексе" с мобильного телефона пользователям стала доступна технология предварительной загрузки результатов поиска. Она угадывает, каким будет полный текст запроса, в момент, когда человек только набирает первые слова. Технология позволяет сформировать результаты поиска заранее и мгновенно показать их пользователю, когда он нажмёт кнопку "Найти". Это экономит время, особенно при медленном интернете, указывают в "Яндексе".

Кроме того, "Яндекс" улучшил технологии поиска с помощью привлечения экспертов из разных областей деятельности. Например, эксперт-гидролог "понимает, как объяснить процесс образования двухэтажных рек, и может квалифицированно оценить, насколько хорошо веб-страницы отвечают на запросы на эту тему", поясняется в пресс-релизе. Оценки таких экспертов более эффективны по сравнению с другими способами обучения алгоритма, поясняют в "Яндексе". "Такой подход позволил улучшить ранжирование по самым разным — и не только сложным — запросам", - говорится в пресс-релизе.

Еще одно важное направление улучшения в "Веге" - это гиперлокальность. "Яндекс" обновил сервисы "Район" и "Услуги". В "Районе" появились чаты, где могут общаться жители одного и того же дома, а "Услуги" научились показывать предложения услуг на карте. Теперь к "Яндексу" можно обращаться с задачами, которые раньше решались в основном в офлайне: от поиска сбежавшего кота до вызова на дом сантехника, готового приехать в течение получаса", - пояснили в компании.

Работа над обновлением "Вега" шла в течение года, говорит руководитель поискового портала "Яндекса" Андрей Стыскин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Яндекс Вега

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