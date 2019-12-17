Госдума приняла закон о погашении ипотеки погибших военнослужащих

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий досрочное погашение ипотеки в связи с гибелью или смертью военнослужащего.

Закон распространяет на родных погибшего военного, который взял ипотеку, право использовать полученные от Минобороны РФ средства на погашение этого жилищного кредита. Родные военного, в соответствии с данным законом, могут обратиться в военное ведомство с письменным заявлением о досрочном погашении ипотеки.

Минобороны России в течение 30 дней со дня получения такого обращения досрочно погашает ипотечный кредит, перечислив требуемую сумму на именной накопительный счет военного.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "принятый закон защитит жилищные права семей военнослужащих, которые отдали свою жизнь, выполняя служебный долг". Теперь погасить ипотеку за погибшего можно будет "вне зависимости от того, на какой стадии находится процесс вступления в наследство и переоформления договора займа", пояснил спикер Думы.

По его словам, "важно, что принятый сегодня закон позволит погашать за счет федерального бюджета задолженность по ипотечному кредиту погибшего военного досрочно единым платежом, а не в соответствии с графиком платежей, как это было до сих пор".

Он отметил, что нормы закона распространены не только на супругу и детей, но и на родителей военнослужащего, если он не успел обзавестись своей семьей. "Возникают ситуации, когда у военнослужащего на момент гибели еще нет собственной семьи, и именно его родители наследуют его обязательства по ипотеке и сами проживают в том жилье, для покупки которого был взят кредит. До принятия нынешнего закона родители погибшего военнослужащего сами должны были выплачивать ипотеку без какой-либо дополнительной поддержки государства", - сказал Володин.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил важность принятого закона. По его словам, благодаря новому закону "получится максимально быстро решить вопрос об обеспечении жильем членов семьи погибших участников ипотеки".