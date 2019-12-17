Депутат парламента Ленобласти задержана по делу об афере с деньгами "Газпрома"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Елена Маханек задержана в рамках расследования уголовного дела о хищении средств "Газпрома", по которому также проходит бывший вице-губернатор региона Олег Коваль.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР), Маханек была задержана во вторник, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. Следствие полагает, что Коваль, будучи заместителем гендиректора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение", вместе с Маханек, фактическим руководителем ООО "ПСГ Блок-Монолит", а также Александром Шульгой, являвшимся генеральным директором ООО "Межрегионстрой", решили похитить деньги "Газпром газораспределения" ("дочки" "Газпрома").

В декабре 2013 года Коваль от имени заказчика, то есть "Газпром газораспределения" заключил два договора подряда с Шульгой на общую сумму более 70 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ на газовых объектах в Вологодской области. При этом Коваль, Шульга и Маханек вовсе не собирались оплачивать эти работы.

После поступления аванса по указанным договорам на счет организации подрядчика Шульга и Маханек заключили договоры субподряда с ООО "ПСГ Блок-Монолит", а также с ООО "ВПК-Связь". Непосредственным строительством занималось исключительно ООО "ВПК-Связь", с которым ООО "ПСГ Блок-Монолит и "ООО "Межрегионстрой" заключили соответствующие договоры.

Как подчеркивают в СКР, Шульга и Маханек обманули и руководство ООО "ВПК-Связь", пообещав оплатить работы, но не сделали этого. Компания, не получив средства, прекратила работы, однако Маханек от лица подрядчика предоставляла представителям "Газпром газораспределения" подложные справки о выполненных работах. Акты о приемке работ были подписаны Шульгой и приняты Ковалем.

На счет подрядчика с декабря 2013 года по апрель 2015 года за якобы выполненные работы было перечислено более 53 млн рублей. В дальнейшем часть этих денег по указанию Коваля перечислили на счета компаний, подконтрольных Маханек и Шульге. В результате действий соучастников ОАО "Газпром газораспределение" понесло ущерб в размере не менее 21 млн рублей.

Следователи проверяют информацию о совершении подозреваемыми других аналогичных преступлений.

Как сообщалось, Шульга и Коваль были арестованы в начале 2019 года по этому же делу, но позднее были выпущены под подписку о невыезде.

Маханек в сентябре 2016 года избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии "Единая Россия". Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании региона.

Коваль с 2009 по 2014 год работал заместителем генерального директора по капстроительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение". С 2011 года по октябрь 2015 года был депутатом Заксобрания Ленинградской области пятого созыва, с 2015 года - заместителем председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике. На данный момент он уволен.