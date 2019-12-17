"Невыездных" должников в России за год стало больше на 2 млн

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В 2019 году почти на 2 млн увеличилось число злостных неплательщиков по долгам, которым запретили выезд за границу, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

За 10 месяцев текущего года судебные приставы вынесли почти 6,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ, что на 1,9 млн постановлений (на 41%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что по состоянию на 1 ноября в Пограничной службе ФСБ находилось 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В результате применения подобных мер к должникам за 10 месяцев текущего года с неплательщиков взыскали 104,2 млрд рублей, из них по алиментам - 8,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ФССП.

В пресс-бюро сообщили, что 20 декабря в преддверии новогодних праздников территориальными органами ФССП будет проведена всероссийская информационная акция "Узнай о своих долгах", цель которой - привлечение внимания граждан к необходимости узнать, если за ними задолженность, в том числе путем использования электронных ресурсов ФССП.

Во избежание неприятных ситуаций перед выездом за рубежом лучше проверить информацию по поводу задолженностей и при необходимости погасить их, посоветовали в ФССП.