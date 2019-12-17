Минздрав Таджикистана рассказал о происхождении найденного во Внуково метадона

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Задержанная во Внуково партия метадона, направлявшаяся в Таджикистан, не является контрабандой, проблема возникла из-за ошибок в документах, заявляет Минздрав Таджикистана.

"Это груз гуманитарной помощи для Таджикистана, закупленный Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Минздрава Таджикистана.

"Партия метадона должна была быть направлена из Германии в Таджикистан, а не в Москву Глобальным Фондом UNDP. Предварительный анализ Минздравом произошедшего свидетельствует о том, что проблема возникла из-за ошибок в оформлении груза", - сообщила представитель Минздрава Таджикистана.

"Глобальный Фонд UNDP занимается этой проблемой, которая будет разрешена в ближайшие дни", - отметила представитель Минздрава.

Ранее во вторник Федеральная таможенная служба России сообщила о задержании в начале декабря сотрудниками Внуковской таможни крупной партии незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшей транзитом из Германии в Таджикистан.

"Палеты с 2,4 тыс. литровых полимерных бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены из самолета, прибывшего из Кёльна, на склад временного хранения, где их и обнаружили таможенники. Партия метадона не была предварительно задекларирована перевозчиком", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что "найденные емкости были снабжены этикетками с ложной информацией о содержимом". "Так, согласно тексту этикеток, 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50%, то есть 1 мл жидкости в реальности содержит более 500 мг метадона", - говорилось в документе.

Отмечалось, что общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составляет свыше 1,2 тонн (1235 кг). Стоимость 1 грамма данного вещества на "черном рынке" составляет от четырех до пяти тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 млрд рублей до 6 млрд рублей.

Внуковская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ).