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В Нижнем Новгороде госпитализировали десять отравившихся рабочих

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту госпитализации восьми мужчин с признаками ингаляционного отравления в больницу Нижнего Новгорода, сообщает региональное СУ СКР.

По предварительным данным, накануне вечером "рабочие, выполнявшие строительные работы по возведению объекта на территории Кстовского района Нижегородской области, почувствовали недомогание".

Машины "Скорой помощи" доставили десять пострадавших в Кстовскую больницу. После оказания медицинской помощи двое были отпущены, а восемь - госпитализированы в больницу Нижнего Новгорода", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

В настоящее время медики оценивают состояние пациентов как легкой и средней тяжести.

В пресс-релизе отмечается, что все пострадавшие - строительные рабочие, с опасными материалами не работали. Сообщается, что строительный объект возводится на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

В пресс-службе управления "Интерфаксу" не уточнили, на территории какого именно предприятия проводились работы.

Между тем в пресс-службе Государственной инспекции труда по Нижегородской области уточнили, что пострадавшие являются гражданами КНР.

"Поступило извещение из больницы, что доставлены восемь рабочих с токсическим отравлением, все они являются гражданами Китая. Пострадавшие находятся в общей палате, их состояние стабильное, общаются через переводчика. Название организации, где они работают, еще уточняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее о том, что пострадавшие являются гражданами КНР, агентству сообщал информированный источник.

Нижегородская область

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