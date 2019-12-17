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В Казани выписали 6 штрафов за поездку "Деда Мороза" в санях, запряженных "Мерседесом"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Госавтоиснпекции во вторник оштрафовали "Деда Мороза" и водителя автомобиля, который тащил на тросе по улицам Казани сани с главным сказочным героем новогодних праздников.

"Сегодня в центре города Казани был остановлен автомобиль "Мерседес", к которому прицепили сани, где находился человек в костюме Деда Мороза. Такое опасное желание создать новогоднее настроение для участников дорожного движения закончилось административными штрафами", - сообщил в соцсетях отдел ГИБДД Управления МВД России по Казани.

Уточняется, что в связи с этим инцидентом автоинспекторы выписали шесть штрафов: за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, опасное вождение, управление автомобилем с нечитаемыми номерами, нарушение правил применения ремней безопасности, умышленное создание помех в дорожном движении.

Казань Татарстан

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