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Forbes и "Сафмар" договорились отозвать иски друг к другу

Forbes и "Сафмар" договорились отозвать иски друг к другу
Фото: Vostock-photo

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Сафмар" и российский Forbes заключили досудебное соглашение и больше не имеют взаимных претензий, сообщили "Интерфаксу" представители сторон.

"Forbes и "Сафмар" не имеют друг к другу претензий. Все споры сняты в досудебном порядке. Подробностей никаких дать не могу в связи с подписанным соглашением о неразглашении", - сказал "Интерфаксу" директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман во вторник.

В свою очередь представитель "Сафмар" подтвердил эту информацию. "Сафмар и Forbes отзывают иски в связи с достижением соглашения, которое устраивает обе стороны", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее "Сафмар" и Forbes подали друг на друга в суд иски о защите деловой репутации.

Поводом для недовольства группы компаний "Сафмар" стала статья в Forbes под названием "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова", опубликованная на сайте издания 11 октября.

После выхода статьи группа "Сафмар" заявила, что ни одна из цифр, приведенных в статье, "не соответствует действительности", обвинила сотрудников и руководителей издания в непрофессионализме не в самых вежливых выражениях и в декабре обратилась в суд с иском о защите деловой репутации. Руководство Forbes посчитало, что также должно защитить свою правоту в суде, подав свой иск еще в октябре.

Forbes Сафмар

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