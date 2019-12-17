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СКР начал проверку после смерти осужденного в Рыбинске

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту смерти осужденного, отбывавшего наказание в колонии-поселении при исправительной колонии №2 города Рыбинска, сообщает региональное СУ СКР.

Тело мужчины 1989 года рождения было обнаружено на территории одного из предприятий Рыбинска 14 декабря.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Рыбинск Ярославская область

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