Адвокаты потеряли экс-губернатора Хорошавина

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам колонии за взятки, нет в СИЗО Южно-Сахалинска, его уже месяц не могут найти адвокаты и родственники, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Евгений Балабас.

"Александра Вадимовича (Хорошавина - ИФ) периодически этапировали в Хабаровское СИЗО, потом возвращали обратно в Южно-Сахалинск. С 18 ноября его увезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении. С этого времени его там нет, он потерялся, и мы ничего о нем не можем узнать", - рассказал адвокат. Он добавил, что в Хабаровском СИЗО его подзащитного тоже нет.

Адвокаты направили в Сахалинский УФСИН запросы, ответ пока не получили. В настоящее время они готовят еще один запрос УФСИНу о состоянии здоровья экс-губернатора.

"Он почти 5 лет сидит в СИЗО, на лекарствах. Я ему раз в неделю носил лекарства для сердца, от давления и успокоительные. Он периодически обращался за помощью к врачам, они ему корректировали лечение. Согласно их рекомендациям, я передавал ему лекарства. Сейчас никто этого делать не будет, человек сидит без лекарств, которые должен пить ежедневно", - пояснил Балабас.

Он также сообщил, что Хорошавин не успел завершить ознакомление с материалами второго уголовного дела, хотя суд ограничил его сроками ознакомления, которые вышли в конце октября.

Материалы этого уголовного дела следствие, по информации собеседника агентства, планирует передать на проверку прокуратуре в январе 2020 года, так как в настоящее время с ними знакомится адвокат другого обвиняемого по делу. По словам собеседника, половины обвиняемых по этому делу нет не только на Сахалине, но даже в РФ.

"Нам надо готовиться к этому судебному процессу, мой подзащитный нужен здесь", - заключил Балабас.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн руб. и лишен государственных наград.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Сергей Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн руб. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн руб.

Обжалование приговора его не изменило.

По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в совершении в составе преступной группы 13 преступлений по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) и одного преступления по приготовлению к получению взятки в ходе предвыборной кампании выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году. Материалы этого дела составляют более 100 томов.