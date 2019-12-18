УФСИН рассказало о местоположении экс-губернатора Хорошавина

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которого потеряли адвокаты, во вторник доставили из Хабаровска в Южно-Сахалинск, сообщили в среду "Интерфаксу" в УФСИН по Сахалинской области.

"Во вторник Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска", - сказал собеседник агентства.

Адвокат экс-губернатора Евгений Балабас сказал агентству, что в среду в СИЗО еще не ходил, но обязательно сходит и проверит эту информацию.

Ранее адвокат сообщал, что 18 ноября Хорошавина увезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении и все это время адвокаты и родственники не могли найти его. Адвокаты направили в Сахалинский УФСИН запросы по этому поводу, ответ пока не получили.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн руб. и лишен государственных наград.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Сергей Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн руб. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн руб.

Обжалование приговора его не изменило.

По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в совершении в составе преступной группы 13 преступлений по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) и одного преступления по приготовлению к получению взятки в ходе предвыборной кампании выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году. Материалы этого дела составляют более 100 томов. Предположительно, в январе 2020 года материалы этого дела следствие передаст на проверку прокуратуре.