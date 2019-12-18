Хакасский пенсионер умер в подъезде в ожидании социального жилья

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку после смерти пенсионера в подъезде дома в Абакане.

Пресс-служба Главного следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что тело 73-летнего пенсионера без признаков жизни обнаружили на лестничной площадке в подъезде одного из домов Абакана в октябре нынешнего года.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате острой легочно-сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.

Ранее пенсионер жил в одной из квартир этого дома вместе с сожительницей, однако после ее смерти родственники попросили мужчину покинуть помещение, он уехал, а через несколько месяцев вернулся и стал жить в подъезде.

После обращения жителей соцслужбы помогли собрать необходимые документы для предоставления пенсионеру социального жилья, однако оно не было предоставлено своевременно из-за установленных законом норм, отмечают в СКР.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников социальных служб, которые должны помогать гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.