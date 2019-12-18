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Союз потребителей назвал верный способ получить компенсацию за травму при гололеде

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Союз потребителей РФ рекомендует при падении на гололеде вызывать скорую, чтобы потом без труда выиграть иск к ответственным за уборку улицы и получить компенсацию.

Как сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в среду сопредседатель Союза Анатолий Голов, только пятая часть пострадавших от гололеда в Петербурге минувшей зимой обратилась в суды.

"По нашим оценкам, в суды обратились не менее 200 человек, почти все суды, по которым была нормальная доказательная база, - документ о месте и причине падения, либо свидетельские показания - были выиграны. Я знаю три дела, которые проиграли, но там люди толком не могли вспомнить, где они упали. По статистике, пострадавших было более тысячи, но многие просто не обращаются", - сказал Голов.

Он призвал горожан в случае падения и травмы вызывать скорую, не покидая места происшествия. "Уже было несколько дней морозных, было много падений, обращений, мы занимается рядом таких дел. Проблема в том, что на потребителе лежит обязанность доказать факт, что он получил травму в этом месте по этой причине. Тогда он может обратиться с иском к тому, кто отвечает за уборку (улицы - ИФ). А если он встал, ушел, а через неделю приходит (в суд - ИФ), то доказать возможности нет. Нужны либо свидетели, либо документы, которые дает скорая помощь. С документами от скорой помощи суды выигрываются однозначно", - добавил Голов.

Союз потребителей РФ Анатолий Голов

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