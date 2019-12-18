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Многодетной омичке оставили в силе 22-летний срок за тяжкие преступления

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ оставил в силе приговор группе омичей, осужденных на длительные сроки за серию тяжких преступлений, в том числе попытку заживо похоронить человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Как отмечается, сегодня приговор вступил в законную силу.

В сентябре многодетная мать Вера Бегун и ее сообщник Станислав Бердников были приговорены к 22 годам каждый, третий подельник Эрик Алеев - к 5,5 годам колонии строгого режима по 9 статьям УК РФ, включая "убийство", "изнасилование", "вымогательство", "организация занятия проституцией" и "похищение человека".

Преступления были совершены в 2016 году. Жертвами банды становились, в том числе, знакомые им люди. Похитив двух молодых людей, они вымогали у них 3 млн рублей, а женщину изнасиловали на глазах ее жениха.

Спустя несколько дней члены банды похитили еще одну женщину, заставив ее заниматься проституцией, чтобы самим получать прибыль.

Узнав о том, что один их знакомый сотрудничает с правоохранительными органами, они убили его в лесу Кормиловского района, заставив перед этим вырыть себе могилу, чтобы похоронить заживо. Он скончался от причиненных телесных повреждений.

Также Бегун и Бердников похитили два автомобиля.

Омск Вера Бегун

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