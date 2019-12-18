Число россиян, считающих, что гаджеты ограничивают свободу человека, выросло вдвое

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Численность россиян, полагающих, что использование гаджетов ограничивает свободу человека, по сравнению с 2013 годом увеличилась более чем вдвое, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, шесть лет назад использование гаджетов считали ограничением свободы человека 16% респондентов, в настоящее время такой точки зрения придерживаются 35% сограждан.

По данным опроса, 51% россиян полагают, что использование гаджетов, напротив, помогает людям стать свободнее, в 2013 году так считали 65% респондентов. Согласно исследованию, за последние шесть лет возросла численность россиян, считающих, что от гаджета больше вреда, чем пользы с 17% до 26% респондентов соответственно.

Среди минусов использования гаджетов участники опроса отмечают вред здоровью, негативное влияние на здоровье и развитие детей, возникновение зависимости и ухудшение памяти. В свою очередь, по сравнению с 2013 годом снизилось количество сограждан, считающих полезным использование гаджетов - с 67% до 60% соответственно.

Социологи отмечают, что среди плюсов использования таких устройств респонденты назвали быструю и доступную связь и возможность постоянного контакта с родными и близкими, оперативный доступ к самой разнообразной информации, экономию времени.

Опрос был проведен 8 декабря 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, во всех федеральных округах.