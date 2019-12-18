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Зрители эвакуированы из концертного зала в центре Казани

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Многочисленные зрители эвакуированы вечером в среду из концертного зала "УНИКС" в центре Казани во время концерта татарстанского пародиста Данира Сабирова, сообщил в соцсетях сам артист.

По словам Сабирова, в здании работали саперы. После эвакуации артист организовал на улице импровизированную сцену и продолжил выступление перед своими поклонниками.

В пресс-службе МВД Татарстана сообщили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. При этом сотрудник пресс-службы отказался сообщить подробности инцидента.

По данным местных СМИ, эвакуация произошла из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, всего были эвакуированы более 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из-за новой волны сообщений о "минировании" в Москве с 28 ноября были эвакуированы около 490 тыс. человек.

Татарстан

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