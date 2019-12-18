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Один человек погиб и еще четверо пострадали в ДТП с участием автобуса в Карелии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Карелии погиб один человек и еще четверо пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД республики.

"Сегодня в 16:10 по Москве в Сегежском районе на 708 км автодороги "Кола" произошло столкновение (боковое) между автомобилем Nissan Almera и рейсовым микроавтобусом "Петрозаводск - Сегежа", - отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, в условиях снегопада водитель автомобиля Nissan пошел на обгон двух большегрузных автомобилей, не успел завершить обгон, так как по встречной полосе двигался автобус. Водитель легкового автомобиля вернулся на свою полосу, но его ударило о дорожное ограждение. После удара Nissan отбросило на встречную полосу, где проезжал автобус. Произошло боковое столкновение.

По информации ГИБДД, водитель легкового автомобиля (петрозаводчанин) скончался в "скорой", его пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в Сегежскую ЦРБ.

Кроме того, в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи доставлены все 15 пассажиров автобуса. Трое из них госпитализированы, десять направлены на амбулаторное лечение.

"Среди пассажиров автобуса детей нет. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка", - добавили в пресс-службе.

Карелия

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