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Минтруд спрогнозировал увеличение количества официальных безработных

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных на бирже труда россиян к 2021 году может увеличиться до 900 тыс. человек, это на 20% выше показателей 2019 года, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на прогноз баланса трудовых ресурсов министерства труда и социальной защиты РФ.

"В Минтруде ожидают, что в следующем году число вставших на учет на бирже труда вырастет до 800 тыс. человек. В 2021-м оно увеличится до 900 тыс. человек, а в 2022-м сохранится на этом уровне", - говорится в публикации.

В прогнозе Минтруда указано, что в уходящем году на бирже труда были зарегистрированы 750 тыс. человек. Если анализировать данные ежемесячных отчетов, видно, что на 1 декабря этот показатель был ниже - 665 тыс. человек, но в течение года число официальных безработных колебалось от 645 тыс. в ноябре до 818 тыс. человек в апреле, отмечает издание.

При этом в статье уточняется, что речь идет о гражданах, состоящих на учете в государственных службах занятости, а не обо всех ищущих доходное занятие. Специалисты называют этот вид безработицы регистрируемой.

Помимо регистрируемой безработицы, поясняет газета, чиновники оценивают и безработицу по стандартам Международной организации труда (МОТ). Этот показатель отражает долю людей, которые ищут доходное занятие и готовы выйти на работу; его определяют с помощью опросов. Сейчас в России уровень безработицы по методологии МОТ - 4,6% от рабочей силы, или 3,4 млн человек. Абсолютный показатель в ближайшие годы не превысит эту величину, а относительный может даже упасть до 4,5%, указали чиновники в прогнозе, на который ссылается издание.

При этом в Минтруде ожидают, что большинство граждан начнут искать работу не через знакомых или интернет, а через биржу труда, эффективность которой начали повышать с этого года. На данный момент услугами службы занятости пользуются только 22,4% безработных, 69,9% россиян ищут работу через друзей, знакомых, родственников.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что данные, приведенные в прогнозе баланса трудовых ресурсов, - оценочные, поэтому впоследствии могут быть скорректированы, пишут "Известия".

Минтруд

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