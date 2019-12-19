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На Камчатке умер пациент сосудистого центра, предположительно, из-за нехватки расходников

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин дал поручение краевому Минздраву провести проверку в региональном сосудистом центре Петропавловска-Камчатского, где умер пациент, сообщает в четверг пресс-служба краевого правительства.

"71-летний пенсионер с инфарктом миокарда поступил в региональный сосудистый центр 17 декабря. Как заявил заведующий отделением рентгенхирургии учреждения, эффективная помощь не могла быть оказана пациенту, так как у врачей не оказалось достаточного количества коронарных микропроводников", - говорится в сообщении.

Илюхин потребовал от краевого министра здравоохранения в кратчайшие сроки представить ему результаты проведенной служебной проверки. Он также обратился с просьбой к руководителю Следственного управления СКР по Камчатскому краю, которое начало проверку по факту смерти пациента, максимально тщательно исследовать все обстоятельства произошедшего.

"Мы должны понимать, есть ли прямая связь между смертью человека и обеспеченностью больницы расходными материалами, все ли необходимые действия были предприняты врачами, или это результат чьей-то преступной халатности", - цитирует пресс-служба Илюхина.

По данным пресс-службы сотрудники краевого Минздрава уже запросили у руководства медучреждения все документы, касающиеся закупок, проведена инвентаризации имеющихся в наличии препаратов и расходных материалов. В состав комиссии включены представители министерства здравоохранения, специалисты отдела закупок, главный кардиолог края Ирина Вайнес.

После разбора действий медицинского персонала, результаты проверки и вся медицинская документация будут переданы в федеральный центр кардиологического профиля для проведения независимой экспертизы.

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