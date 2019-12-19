Поиск

В ДТП в Иркутской области пострадали 14 человек, еще один погиб

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Тринадцать человек утром в четверг доставили в больницу после ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Тулунском районе Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Всего пострадали 14 человек, один из них погиб на месте. Из 13 доставленных в больницу четверо госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести. Еще девять человек на обследовании", - сказал собеседник агентства.

Главный врач Тулунской городской больницы, куда доставили пострадавших, Елена Гусевская уточнила агентству, что в настоящее время шесть человек отправлены на амбулаторное лечение: пятерым из них госпитализация не потребовалась, шестой отказался лечь в стационар.

Ранее сообщалось, что в 09:40 местного времени (04:40 мск) в 2 км от села Шерагул в Тулунском районе столкнулись маршрутка Ford, следовавшая из Тулуна в Шерагул, и внедорожник Isuzu.

Погиб пассажир внедорожника, еще девять человек пострадали.

По данным полиции, двое из девяти пострадавших - водитель и пассажир внедорожника. Всего в этом автомобиле было три человека.

Полицейские по факту ДТП ведут доследственную проверку. Устанавливаются причины аварии, в том числе траектория следования машин перед столкновением, дорожные, погодные условия и другие детали, которые позволят дать правовую оценку случившемуся.

По информации районных властей, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу при обгоне.

Иркутская область

Новости

Актер Устинов подал кассационную жалобу на приговор

Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в "серую" зону из-за законопроекта Турчака

Слесарь-ремонтник портил двигатели электровозов ради повышенной зарплаты

В Татарстане сделали выходным днем 31 декабря

Экс-мэр Петропавловска-Камчатского отправлен под домашний арест по делу о взяточничестве

Воспитатель эвакуированного из-за "минирования" детского сада скончалась в ЕАО

Алехину отпустили из ОВД с протоколом о повторном нарушении

В МИД огорчились в связи с решением Чехии отмечать день памяти жертв событий 1968 года

В МИД огорчились в связи с решением Чехии отмечать день памяти жертв событий 1968 года

Что произошло за день: среда, 18 декабря

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');