В ДТП в Иркутской области пострадали 14 человек, еще один погиб

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Тринадцать человек утром в четверг доставили в больницу после ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Тулунском районе Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Всего пострадали 14 человек, один из них погиб на месте. Из 13 доставленных в больницу четверо госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести. Еще девять человек на обследовании", - сказал собеседник агентства.

Главный врач Тулунской городской больницы, куда доставили пострадавших, Елена Гусевская уточнила агентству, что в настоящее время шесть человек отправлены на амбулаторное лечение: пятерым из них госпитализация не потребовалась, шестой отказался лечь в стационар.

Ранее сообщалось, что в 09:40 местного времени (04:40 мск) в 2 км от села Шерагул в Тулунском районе столкнулись маршрутка Ford, следовавшая из Тулуна в Шерагул, и внедорожник Isuzu.

Погиб пассажир внедорожника, еще девять человек пострадали.

По данным полиции, двое из девяти пострадавших - водитель и пассажир внедорожника. Всего в этом автомобиле было три человека.

Полицейские по факту ДТП ведут доследственную проверку. Устанавливаются причины аварии, в том числе траектория следования машин перед столкновением, дорожные, погодные условия и другие детали, которые позволят дать правовую оценку случившемуся.

По информации районных властей, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу при обгоне.