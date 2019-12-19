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МЧС отправило в Донбасс 96-й гуманитарный конвой с 110 т грузов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России сообщило, что направил в Донецк и Луганск 96-ю с 2014 года колонну грузовиков с гуманитарной помощью. В Донбасс отправлено более 110 тонн грузов, в том числе лекарства и новогодние подарки.

На границе колонна разделится на две части, и одна проследует в Донецк, другая - в Луганск.

МЧС отправляет такие колонны в Донбасс шестой год и доставило туда всего более 5300 тонн гуманитарной помощи.

В 2019 году ведомство делает это с ноября. В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял перерыв в поставках тем, что помощь в Донбасс отправляют исходя из реальных потребностей. По его словам, если помощь перестала туда поступать, это означает, что в Донбассе занимаются переоценкой потребностей региона.

МЧС Донбасс Донецк Луганск Дмитрий Песков

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