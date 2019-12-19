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Рабочий погиб во время шторма в Петербурге

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - На стройплощадке в Петербурге найден труп монтажника, погибшего во время шторма, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

Инцидент произошел накануне, 18 декабря, вечером. На стройплощадке на улице Львовской обнаружен труп гражданина Узбекистана, который погиб предположительно от обрушения конструкции.

Вечером в среду в Петербурге начался шторм. По данным городского управления МЧС, порывы ветра достигали 15-20 м/с, в прибрежных районах - до 24 м/с.

Как сообщила пресс-служба ведомства, за ночь в северной столице было повалено 41 дерево, повреждены кровли 16 зданий, обрушились 10 конструкций, в том числе рекламные стенды и строительные леса. Повреждены пять автомобилей. О пострадавших информации не поступало.

Из-за сильного ветра были закрыты городские парки и скверы, а также затворы Комплекса защитных сооружений в Невской губе Финского залива (КЗС, дамба) - для предотвращения наводнения.

Непогода сохранится в городе и в четверг: ожидаются усиление западного, северо-западного ветра порывами до 25-28 м/с.

Петербург Узбекистан МЧС

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