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В Норильске при пожаре в приюте погибли 86 собак и кошек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В МЧС Красноярского края подтвердили гибель 86 кошек и собак в результате пожара в приюте для животных в Норильске. 14 собак удалось спасти. Всего в приюте было 70 собак и 30 кошек.

Пожар в приюте произошел в среду вечером. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пожар тушили 13 сотрудников МЧС и три единицы техники.

По предварительной версии ведомства, причиной пожара стало короткое замыкание.

Помогавшая спасенным животным ветеринар сказала, что большинство погибших задохнулись угарным газом.

"Практически все кошки отравились угарным газом, часть собак получили ожоги, несовместимые с жизнью, спасенных питомцев сейчас "откачиваем", - сказала она "Интерфаксу".

Региональное агентство "Таймырский телеграф" ранее сообщало, что приют располагается в Старом городе, где нет жилых домов, а находились только производственные помещения.

Норильск МЧС

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