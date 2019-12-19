Рухнувшая кирпичная арка раздавила автомобиль в Новосибирске

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Обрушение кирпичной арки, установленной на въезде в жилой комплекс, произошло в четверг поблизости от торгового центра "Сибирский молл" в центральной части Новосибирска, сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным очевидцев, самогруз (автомобиль с крановой установкой) задел ворота, и кирпичи посыпались на припаркованный рядом автомобиль, смяв его переднюю часть.

Водитель успел выскочить из автомобиля, никто не пострадал.