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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Обыски прошли в одном из управлений администрации Ростова-на-Дону

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Оперативники в четверг провели обыск и выемку документации в одном из управлений администрации Ростова-на-Дону, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его словам, здержана начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Мария Давыдова. Она подозревается в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Источник отметил, что решается вопрос о задержании других сотрудников данного управления.

По предварительным данным, поводом для возбуждения уголовного дела послужили нарушения антимонопольного законодательства, которые были ранее выявлены ФАС. Речь идет о проведении муниципалитетом закупки по информационному обслуживанию деятельности администрации в 2018 году.

Ранее в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области сообщали, что ведомство уличило управление информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ администрации Ростова-на-Дону в ограничении конкуренции при проведении конкурсов. Установлено, что управление вступило в сговор с ООО "Деловое сообщество" при проведении закупки на оказание услуги по комплексному освещению деятельности администрации города в печатных СМИ, на телевидении и в интернете.

"Установлено, что сотрудники администрации предоставляли информацию и рекомендации ООО "Деловое сообщество" относительно формирования ценового предложения, а также доступ к закупочной документации до ее официального опубликования", - отмечалось в пресс-релизе.

Управление и "Деловое сообщество" также проводили переговоры относительно содержания закупочной документации и перспектив рассмотрения заявок, что также негативно повлияло на конкуренцию при проведении закупок. Кроме того, анализ договоров, представленных ООО "Деловое сообщество" в составе заявки в рамках одного из конкурсов, позволил сделать вывод о том, что поставщик не оказывает услуги комплексного характера, как того требует документация, сообщили в УФАС.

За данное нарушение антимонопольная служба признала администрацию города нарушителем законов "О контрактной системе..." и "О защите конкуренции". В ноябре данное решение поддержал Арбитражный суд Ростовской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в ростовском УФАС, материалы были переданы в правоохранительные органы.

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