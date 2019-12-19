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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в автоаварии с участием полицейского автомобиля на трассе в Алтайском крае, среди жертв - четверо полицейских, сообщает в четверг пресс-центр главного управления МВД по региону.

"В 18:50 местного времени (14:50 по Москве - ИФ) в Алейском районе на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр произошло столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ 21074 и "Toyota Fielder", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в полицейской машине находились пять сотрудников МВД, четверо из них погибли на месте, еще один сотрудник - женщина - госпитализирована.

В салоне второго автомобиля находились три человека, один из которых погиб, ещё двое госпитализированы. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Алтайский край МВД

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