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Рекламщик задержан в Крыму по делу о взрывчатке

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали 40-летнего жителя Симферополя Дениса Кашука, по предварительным данным, его подозревают в изготовлении/хранении взрывчатых веществ, сообщил "Интерфаксу" адвокат Назим Шейхмамбетов в четверг.

"Со слов родственников, Денис Кашук перестал выходить на связь в 10 утра 17 декабря, 18 декабря сотрудники ФСБ провели у него дома обыск, изъяли цифровую технику, сообщили, что возбуждено уголовное дело. Точно статью сказать не могу, поскольку не ознакамливался с материалами: что-то связанное с взрывчатыми веществами: изготовление, хранение", - сказал Шейхмамбетов, с которым родственники симферопольца заключили соглашение на его защиту.

Адвокат отметил, что Кашук занимается рекламой, женат, имеет двухлетнего ребенка. "Ждем избрания меры пресечения судом. Мы ожидаем сегодня, но процессуально это может быть и завтра (20 декабря - ИФ). В пятницу истекает максимально возможный срок, когда этого человека без решения суда не могут содержать под стражей", - добавил юрист.

Шейхмамбетов также сообщил, что его коллега пытался приступить к защите Кашука в четверг, однако это не получилось. "Мой коллега сегодня утром пытался вступить в его защиту, однако неожиданно господин Кашук написал письменное заявление, что он отказывается от услуг адвоката. При этом он этого адвоката раньше не видел и не знал", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов относительно задержания симферопольца.

Денис Кашук Симферополь Назим Шейхмамбетов ФСБ

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