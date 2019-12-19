Участник "Купавнинской банды" отправится в колонию на 15 лет

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Суд признал виновным в бандитизме и ряде преступлений еще одного участника "Купавнинской" преступной группировки, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летнего Сергея Власова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм), частью 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой), частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сказала "Интерфаксу" Иванова.

Установлено, что в 2007 году в поселке Старая Купавна Ногинского района Московской области была создана так называемая "Купавнинская" банда с целью разбойных нападений на граждан, перевозящих крупные денежные суммы, и завладения их имуществом, в том числе путем убийств.

Непосредственное руководство бандой осуществляли Моногов, Сорокин, Аксёнов и Муравлёв, которые определяли объекты нападений, разрабатывали преступные схемы, а также распределяли роли между соучастниками. "В организованную преступную группу были вовлечены иные лица, в том числе Власов, которые не только были заведомо осведомлены о целях ее создания, но добровольно вступали в состав банды, а в дальнейшем и принимали активное участие в совершаемых преступлениях", - отметила представитель управления.

"Для осуществления преступных целей соучастники были хорошо подготовлены не только физически, но и технически: оружие, многочисленные транспортные средства и средства связи помогали им в достижении преступных целей", - сообщила Иванова.

В декабре 2009 года на территории торгово-ярмарочного комплекса "Москва" участники банды совершили вооруженное нападение на сотрудников ООО "ЧОП "ГББ", в результате которого были убиты трое инкассаторов и похищено более 74 млн рублей.

В августе 2010 года Власов совместно с другими участниками банды напали на сотрудников ООО "Торг Сбыт", один из которых получил огнестрельные ранения, а второй скончался. Всего было похищено более 470 тысяч рублей.

Кроме того, участники преступной группы совершили ряд разбойных нападений на жителей Москвы и Московской области, в том числе в августе 2012 года они избили двоих москвичей и похитили у них 13 млн рублей.

"Сегодня приговором суда Сергею Власову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.

Ранее, в декабре 2013 года, "Интерфакс" сообщал, что 6 декабря Мосгорсуд приговорил восемь соучастников вооруженной банды к длительным срокам лишения свободы. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального вреда на общую сумму более 74 млн рублей.