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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

В ростовской торговой сети отравились 25 человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Острая кишечная инфекция обнаружена у 25 человек в городе Шахты (Ростовская область) после употребления продукции предприятия общественного питания "Суши-Микс", сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Проводится эпидемиологическое расследование. Предположительно, инфекция попала в организм через еду.

Составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия общественного питания, материалы направлены в суд, говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в начале недели восемь человек отравились роллами в одной из торговых сетей города Шахты, пятеро попали в больницу.

После сообщений в СМИ следственное управление СКР по Ростовской области начало доследственную проверку.

Ростовская область Шахты

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