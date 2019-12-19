В ростовской торговой сети отравились 25 человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Острая кишечная инфекция обнаружена у 25 человек в городе Шахты (Ростовская область) после употребления продукции предприятия общественного питания "Суши-Микс", сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Проводится эпидемиологическое расследование. Предположительно, инфекция попала в организм через еду.

Составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия общественного питания, материалы направлены в суд, говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в начале недели восемь человек отравились роллами в одной из торговых сетей города Шахты, пятеро попали в больницу.

После сообщений в СМИ следственное управление СКР по Ростовской области начало доследственную проверку.