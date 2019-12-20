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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

Вербовщик-заключенный из иркутской колонии приговорен к 14 годам лишения свободы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности мужчину, отбывавшего наказание в одной из исправительных колоний Иркутска, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как отмечается, 35-летний россиянин отбывал срок "за преступления общеуголовной направленности". Находясь в исправительной колонии, он неоднократно призывал других заключенных к осуществлению террористической деятельности и вступлению в состав террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - ИФ).

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы, первые шесть из которых он проведет в тюрьме, еще восемь лет - в колонии особого режима.

Россия Иркутск Иркутская область Исламское государство

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