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Астраханский СК начал проверку после выброса сероводорода на скважине структуры "Газпрома"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту выброса сероводорода на Астраханском газоконденсатном комплексе и по факту сокрытия информации о загрязнении атмосферы, сообщила пресс-служба областного управления СКР.

По предварительным данным, выброс сероводорода произошел в после инцидента на скважине ООО "Газпром добыча Астрахань" в ночь на 11 декабря. В результате концентрация сероводорода в воздухе превышала норму до ста раз.

Проверку начали по материалам областной прокуратуры. Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту могут возбудить по трем статьям - о сокрытии информации об угрозе здоровью или жизни людей, о загрязнении атмосферы и о порче земли.

В пресс-службе "Газпром добычи Астрахань" ситуацию не комментируют.

Для расследования случившегося в администрации региона создана межведомственная комиссия, сообщали в пресс-службе губернатора области. С 10 по 12 декабря единая служба 112 приняла и обработала 441 жалобу на странный запах.

12 декабря сотрудники областной прокуратуры, ФСБ, Росприроднадзора, окружного центра лабораторного анализа, а также сотрудниками ФСБ России в присутствии представителя ООО "Газпром добыча Астрахань" побывали на пункте контроля загрязнения воздуха на территории санитарно-защитной зоны газоконденсатного комплекса. На территории экспериментальной скважины N4450 их приборы учета зафиксировали, что в контрольный период на скважине были скачки давления и температуры.

17 декабря комиссия выехала на скважину повторно. Тогда главный инженер компании подтвердил, что в скважине был инцидент и он решил никому об этом не сообщать, рассказали в пресс-службе губернатора.

ООО "Газпром добыча Астрахань" - единый промышленный комплекс по добыче и подготовке пластовой смеси Астраханского ГКМ с выработкой товарной продукции, а также одним из крупнейших российских производителей серы.

"Газпром добыча Астрахань" входит в структуру ООО "Газпром переработка", дочерней компании ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP).

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Со ссылкой на прокурора Астраханской области Александра Лычагина пресс-служба главы региона уточняет, что

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