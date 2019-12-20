В Центре онкологии им. Блохина заявили, что не критиковали российские препараты

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Центр онкологии имени Блохина заявили, что не имеет претензий к российским лекарствам.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НМИЦ, в Центре наравне с импортными препаратами применяются лекарственные средства отечественных производителей и у врачей нет претензий к "российским дженерикам".

"Переносимость каждого препарата постоянно изучается и фиксируется", - уточнили в пресс-службе.

Как отметил собеседник агентства, "если отдельные препараты, вне зависимости от страны-производителя, вызывают выраженные побочные эффекты, информация об этом отправляется в Росздравнадзор". В таком случае препараты пациентам заменяются.

Ранее СМИ сообщили, что НМИЦ им. Блохина направил в Минздрав письмо о низком качестве российских дженериков, применяемых в центре для противоопухолевой терапии

В Центре подчеркнули, что анализ эффектов от препаратов - это ежедневная рутинная работа врачей, и в переданном в Росздравнадзору документе были и импортные препараты. Там указали, что реакция может появиться на любой препарат: иногда это индивидуальная непереносимость, иногда проблемы с конкретной партией препарата, иногда дело в самом препарате.