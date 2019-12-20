Факультет журналистики МГУ назвал имя стипендиата "Интерфакса-2020"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Факультет журналистики Московского Государственного Университета имени Ломоносова и Группа "Интерфакс" назвали победителем творческого конкурса на получение в 2020 году стипендии Группы "Интерфакс" имени Грищенко студентку 2 курса дневного отделения Ксению Сигаеву.

Имя нового стипендиата "Интерфакса" было объявлено 19 декабря на ежегодном Дне практики факультета журналистики МГУ.

Сигаева представила на конкурс серию авторских материалов, подготовленных во время прохождения практики в редакции газеты "РБК".

Конкурсная комиссия отметила высокое качество представленных работ еще двух студенток – Елизаветы Михальченко (2 курс) и Александры Баландиной (4 курс).

"Сегодня журналистика меняется под влиянием интернета и мультиканальности, но в этой сфере всю жизнь было одно правило: мы говорим и пишем только правду. Если мы не можем этого делать – мы не занимаемся журналистикой", - подчеркнул заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Юрий Погорелый, вручая награды участникам конкурса на звание стипендиата "Интерфакса-2020".

Участниками творческого конкурса стали 17 студентов журфака МГУ. В их числе Ярослав Сидоренко (4 курс), Полина Амбросимова (3 курс), Арина Харитонова (2 курс), Марат Гурциев (4 курс), Екатерина Хамова (3 курс), Марина Громченко (2 курс), Ангелина Мильченко (4 курс), Дина Ивина (3 курс), Ульяна Морозова (3 курс), Марина Некрасова (4 курс), Ольга Галковская (3 курс), Ювелина Бернст (2 курс), Алина Орлова (1 курс), Алина Савицкая (1 курс).

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли по три представителя от МГУ и "Интерфакса", оценивала не только качество представленных студентами-стажерами работ (не менее 20 опубликованных в СМИ авторских информационных заметок, подготовленных в период прохождения профессиональной практики), но и успешное завершение учебного семестра.

Стипендия "Интерфакса" на факультете журналистики МГУ учреждена в 2004 году в память о Борисе Грищенко, который почти 40 лет своей жизни отдал информационной журналистике, проработав более 10 лет в "Интерфаксе". Многие годы Грищенко являлся корреспондентом "кремлевского пула". "Интерфакс" сотрудничает с ведущими российскими университетами и исследовательскими центрами, помогает проведению научных исследований в современных областях знаний. Сотрудники "Интерфакса" преподают курсы по различным предметам - от журналистики до машинного обучения и "Финтех", охватывая все ступени образования: от бакалавриата и магистратуры до Executive MBA.