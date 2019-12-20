Эксперт заявил о необходимости прямых переговоров Киева с ДНР и ЛНР

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о необходимости прямых переговоров властей Украины с самопровозглашенными республиками Донбасса для урегулирования конфликта на востоке страны.

"Переговоры должны вестись не с приятными парнями из Луганска, которых украинская делегация встречает в Эстонии. Переговоры должны вестись с теми, кто контролирует Донбасс - ДНР и ЛНР", - сказал Чеснаков "Интерфаксу" в пятницу.

При этом эксперт считает наивными представления Киева о сроках полного разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

"Ответственность за гибель людей полностью берет на себя украинская сторона. Она оказалась единственной участницей переговоров в Париже, выразившей нежелание разводить войска по всей линии соприкосновения", - сказал Чеснаков.

"То есть к апрелю 2020, через четыре месяца, вы хотите развести силы только на трех точках, а в октябре 2020 года, через шесть месяцев, уже планируете провести выборы? Все остальные условия, которые сами же объявляете обязательными для проведения выборов, когда будут выполнены?", - заметил эксперт. По его мнению, тем самым украинские власти "врут".

При этом Чеснаков считает, что Киеву все же придется закрепить особый статус Донбасса в Конституции. "Украинская сторона не хочет выполнять Минские соглашения в части изменений в Конституцию. Но на самом деле фиксация в Конституции особого статуса Донбасса и согласование с его представителями не процедурные, а субстантивные моменты. Их не получится забыть или заболтать", - сказал он.