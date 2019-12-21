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Автобус с гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком под Волгоградом, есть пострадавшие

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Авария с участием заказного автобуса и "КАМАЗа" произошла на трассе в Волгоградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, на трассе "А-260" водитель автобуса, выезжая со стороны хутора Нижний Гнутов со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и столкнулся с "КАМАЗом", двигавшимся по главной дороге. В результате ДТП автобус съехал в кювет.

Сообщается, что в автобусе находились 56 граждан Узбекистана, следовавших в пункт пропуска на границе с Казахстаном в Саратовской области. В результате ДТП за медпомощью обратились четыре человека, они доставлены в больницу.

Представитель регионального комитета здравоохранения уточнил "Интерфаксу", что в автобусе находились граждане Казахстана и Узбекистана.

Волгоградский проспект

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