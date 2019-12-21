Инспекторов ФНС в Дагестане заподозрили в незаконном списании долга на 22 млн рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении начальника и троих сотрудников межрайонной инспекции ФНС России по Дагестану, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

По словам собеседника агентства, фигурантами дела стали начальник межрайонной инспекции ФНС России №2 по Дагестану (расположена в селе Касумкент Сулейман-Стальского района - ИФ), его заместитель и два главных государственных инспектора отдела контрольной работы.

По данным следствия, они вручную ввели в систему электронной обработки данных и в автоматизированную информационную систему "Налог-3" ложные сведения за 2017-2018 годы о погашении налогоплательщиками задолженности в размере более 22 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с использованием служебного положения). Сотрудники СК, ФСБ и МВД провели обыски в домах подозреваемых, трое из них задержаны.

Как отметил собеседник агентства, выявление преступлений происходило при непосредственном содействии руководства УФНС России по Дагестану.