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Российские адвокаты посетовали на трудность переквалификации в судей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Адвокату практически невозможно стать судьей в России, считают в Федеральной палате адвокатов (ФПА).

"В РФ очень мало, меньше 5% судей, которые имеют опыт адвокатской работы. К сожалению, в нашей стране адвокатам уже стало почти невозможно становиться судьями, хотя концепция, предложенная в рамках стратегической программы развития России до 2024 года, предполагала изменения, связанные с пополнением судейского корпуса за счет, в том числе, людей с разнонаправленным опытом, то есть человек должен был поработать какое-то время прокурором, какое-то адвокатом", - сказала член Совета ФПА РФ Елена Авакян на встрече с журналистами.

В свою очередь, вице-президент палаты Михаил Толчеев назвал неправдой, что адвокаты не хотят становиться судьями. По его словам, судебная система пополняется, как правило, за счет профессиональных сотрудников суда - секретарей и помощников.

"Неправда, что адвокаты не хотят в судьи. Просто система закрывается, и самое печальное, что судебная система рекрутирует свой состав из судебныхменеджеров - людей, которых научили подчиняться. Это люди внутренне не свободные, и это плохо для суда", - сказал Толчеев.

Глава ФПА Юрий Пилипенко при этом заметил, что "последний заметный набор адвокатов в судебную систему имел место тогда, когда учреждались мировыесудьи, примерно лет 10 назад". Пилипенко выразил разочарование тем, что адвокаты недостаточно представлены в судебной системе.

"Судьям выгодно с точки зрения их реноме иметь адвокатов в своих квалифкомиссиях. Да и потом, у судей бы тоже стало меняться ментальное отношение к адвокатам, так как они бы понимали, что держат ответ, в том числе, и перед представителями адвокатской корпорации. То есть взаимопроникновения не хватает, а оно очень нужно", - резюмировал Пилипенко.

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