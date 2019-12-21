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Девять человек госпитализированы в Прикамье после посещения кафе

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Десять человек почувствовали недомогание после посещения кафе в Березниках (Пермский край), рядом с которым проводили дезинсекцию, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в субботу.

"С отравлением газом обратились десять человек, из них девять госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства, отметив, что среди пострадавших пять детей.

По его словам, всем им стало плохо вечером в субботу после посещения одного из кафе быстрого питания в Березниках. Люди связывают ухудшение самочувствия с тем, что в одном из помещений рядом с кафе травили тараканов.

По информации местных СМИ, в столовой рядом с кафе проводилась травля тараканов, не исключено, что именно это стало причиной недомогания посетителей.

Комментируя эту информацию в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что от пострадавших действительно "была такая информация".

В свою очередь в пресс-службе краевой больницы имени академика Е.А. Вагнера, куда были госпитализированы пять человек, агентству сообщили, что посетители кафе получили ингаляционное отравление газом.

"21 декабря в Березниках посетители (...) получили ингаляционное отравление раздражающим верхние дыхательные пути газом (...) В Краевую больницу имени Вагнера Е.А. были доставлены пять детей", - сказал представитель пресс-службы.

В настоящее время пострадавшие дети находятся в реанимации.

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