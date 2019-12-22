В Саратове инспектор патрульной службы погиб при попытке задержать нарушителей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник патрульной полиции погиб в Саратове при исполнении служебных обязанностей в ночь на воскресенье, сообщаеет сайт Главного управления МВД по области.

"В субботу вечером в Заводском районе города Саратова сотрудниками батальона полка ППСп УМВД России по г. Саратову были остановлены два гражданина, один из которых из неустановленного оружия произвел внезапный выстрел в инспектора (патрульно-постовой службы) 4 взвода (мобильного) батальона полка ППСп УМВД России по г. Саратову лейтенанта полиции 1991 года рождения.Сотрудник полиции был госпитализирован в медицинское учреждение, где от обильной кровопотери скончался", - говорится в сообщении полиции.

Сотрудниками полиции, как уточняется, были задержаны два гражданина 1979 года рождения и 1987 года рождения. "С места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет", - пояснили в ГУ МВД по Саратовской области.

В настоящее время по данному факту ОРЧ СБ (Оперативно-разыскная часть собственной безопасности - ИФ) ГУ МВД России по региону проводится служебная проверка.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщили в полиции.