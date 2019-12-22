Иудеи готовятся отметить Хануку

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье вечером приверженцы иудаизма начнут отмечать праздник света - Хануку.

Традиция связывает Хануку с еврейским восстанием 167 г. до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, который желал насильно приобщить иудеев к древнегреческому многобожию.

После изгнания захватчиков из Израиля евреи восстановили свой оскверненный храм. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник - менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Но масла для светильника оказалось совсем мало, а на изготовление нового требуется восемь дней. Когда же с помощью найденного масла зажгли менору, огонь горел без перерыва все восемь дней.

В память об этом событии Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече в специальном праздничном восьмисвечнике.

В своём обращении главный раввин России Берл Лазар отметил, что обычно Бог являет евреям чудеса, когда возникает угроза физическому существованию народа, но в случае с Ханукой все было иначе.

"Язычники не собирались убивать наших предков - они требовали, чтобы еврейский народ отказался от тех заповедей Торы, которые невозможно объяснить при помощи логики. И чудо Хануки, нарушившее все законы природы и совершенно необъяснимое с позиций логики, показало, что в глазах Бога эта духовная угроза была не менее, а, возможно, и более опасна, чем любая угроза физическая", - подчеркнул Лазар.

В свою очередь президент ФЕОР Александр Борода отметил, что восемь праздничных дней Хануки становятся настоящим фестивалем радостных впечатлений, положительных эмоций, ярких событий. Он призвал единоверцев в дни праздника усиливать внимание к трём аспектам религиозной жизни - изучению Торы, молитве и благотворительности, а также пожелал общине света и "множества благословений Всевышнего".

Уличные восьмисвечники (ханукии) в эти дни зажгут на площадях Москвы, Брянска, Пушкино, Ростова-на-Дону, Самары. В Томске будет зажжена ледяная ханукия. В столице будут организованы многочисленные праздничные программы, в частности они пройдут в Еврейском музее и центре толерантности.