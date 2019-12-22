В России разработали правила строительства дорожных переходов для животных

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минстрой России установил правила проектирования биопереходов (экодуков) на автодорогах для безопасного перемещения диких животных.

"Определены конструктивные решения биопереходов для различных природных условий, что позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных", - отметил глава Минстроя Владимир Якушев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он добавил, что для разработки свода правил были проанализированы мировые практики по созданию экодуков через автомагистрали.

"Полученные данные, при тесном взаимодействии с представителями научного сообщества, позволили применить наиболее оптимальные по климатическим, географическим и видовым параметрам технические и логистические решения проектирования таких сооружений на территории России", - подчеркнул министр.

В частности, сводом правил предусмотрено устройство биопереходов мостового или тоннельного типов для всех видов фауны, озеленение с учетом природных особенностей застраиваемой территории и проживающей на ней фауны и установка специальных ограждений на этих территориях.

Утвержденный документ согласован с профильными ведомствами, среди которых Минтранспорта, ОАО "РЖД", ГК "Автодор".

В ведомстве добавили, что документ вступит в силу спустя шесть месяцев после издания соответствующего указа.

Как сообщалось, первый в России экодук был открыт в сентябре 2016 года на 170-м км трассы М-3 "Украина" в Калужской области.