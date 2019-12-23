Подросток погиб при попытке сделать сэлфи на вагоне во Владивостоке

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Попытка сделать сэлфи на железнодорожной цистерне привела к гибели 13-летнего подростка во Владивостоке, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

По предварительной информации, на станции Гайдамак подросток, игнорируя предупреждающие знаки, залез на вагон, чтобы сделать сэлфи.

"Оказавшись под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ, он был смертельно травмирован электрическим током", - говорится в сообщении.

С начала года это уже третий случай смертельного травмирования подростков на полигоне Дальневосточной железной дороги. В 2018 году таких случаев было шесть.